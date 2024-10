Foto Rīgas līča dzelmē atrasts sena kuģa vraks un tā krava

Par kuģa vraku Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei 2024. gada septembrī ziņoja biedrība “Baltijas ronis, ūdenslīdēju klubs”, aicinot tam noteikt valsts aizsardzību. Vrakam noteikta aizsargājamā teritorija, kā arī aizsardzības zona, kurā jebkādas saimnieciskās darbības turpmāk ir jāsaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Kuģa vraks ir saglabājams pilnā apmērā, un to nedrīkst pārveidot vai celt no tā ārā mantas un ar to saistāmās daļas.

Diemžēl daļa no Latvijas teritoriālajos ūdeņos esošajiem vrakiem ir izlaupīti, nelikumīgi izceļot uz tiem esošos priekšmetus. Šī ir daļa no maz apzinātā zemūdens kultūras mantojuma, kas ir pakļauts dabas ietekmes un cilvēku apzinātas postīšanas riskam, tāpēc informējam, ka no jebkura zemūdens objekta ir aizliegts izcelt mantu, tajā skaitā no kuģu un citu nogrimušu transportlīdzekļu vrakiem. Kuģu vraki ir pakļauti īpašumtiesībām, kā arī tie var būt bojā gājušu jūrnieku mirstīgo atlieku atdusas vietas.