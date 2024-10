Plūdos Spānijā vairāki desmiti bojāgājušo

Plūdi otrdien izraisīja haosu plašā teritorijā no Malagas provinces Spānijas dienvidos, līdz Valensijai valsts austrumos. Netālu no Malagas no sliedēm noskrēja ātrvilciens ar 276 pasažieriem, bet neviens cilvēks avārijā necieta. Tika pārtraukta ātrvilcienu satiksme starp Valensijas pilsētu un Madridi, kā arī apturēta satiksme vairākās piepilsētas līnijās.