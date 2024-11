"Pēdējā gada laikā pašvaldība arvien drastiskāk, ekonomējot naudu uz iedzīvotājiem, sāka izslēgt ielu apgaismojumu agri vakaros un ieslēgt vēlu no rīta," portālam TVNET ziņo Augšdaugavas novada Sventes ciema ļaudis. Vai apgaismojums tiek izslēgts taupības nolūkos? Vai to piemeklējušas kādas likstas? To vaicājām pašvaldībai.