Kokteilis kājām jeb kā iegūt miljonu vērtas pēdas?

Lai gan joprojām valda stereotips, ka pedikīrs ir domāts sievietēm, arī vīrieši arvien vairāk to izvēlas, it īpaši, ja rodas problēmas ar tulznām, ieaugušiem nagiem vai raupju ādu. Nav svarīgi, vai pēdiņas vēlies sakopt pirms fotosesijas, vai arī tev ir profesija, kurā ir nepieciešamība rūpēties par pēdu izskatu, vai tev vienkārši rūp to komforts, jo daudz laika pavadi uz kājām – būtiskākie ieteikumi visiem ir vienādi. Atšķirības galvenokārt izriet no personīgajām vajadzībām un prioritātēm.