Kopš 2025. gada plānots noteikt fiksēto neatliekamo minimumu 510 eiro apmērā no visām algām, bet no 2026. gada šo summu pacelt līdz 550 eiro, bet no 2027. gada - līdz 570 eiro mēnesī. Ienākumiem līdz 8775 eiro mēnesī iedzīvotāju ienākumu nodoklis būs 25,5%, bet minimālā alga pieaugs no 700 līdz 740 eiro mēnesī.