Video No kravas furgon atdalījies ritenis uz Tīnūžu šosejas apskādē citus auto

Ekrānuzņēmums no video

Foto: Ekrānuzņēmums no video

Šorīt uz viena no valsts autoceļiem notika nepatīkams incidents. Braucot galvaspilsētas virzienā, kādu kravas auto piemeklēja tehniska ķibele, proti, no transportlīdzekļa atdalījās viens no tā riteņiem, kas ieripoja pretējā joslā un trāpīja citam lielgabarīta spēkratam, ziņo TV3 raidījums “Degpunktā”.