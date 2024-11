Rietumvalstu sabiedrotie ļoti bieži skatās uz Vašingtonas rīcību, un pēc tam pieņem lēmumus domājot par to, vai ir vērts atbalstīt Ukrainas militāros centienus.

Ukraina ir atradusies uz ģeopolitiskās tektoniskās plātnes pašas malas, cenšoties būt daļai no Rietumu pasaules, kamēr Krievija cenšas to pārvilkt savā paspārnē. Maskavas īstenotais iebrukums Ukrainā nozīmē to, ka Ukrainai ir vajadzīga ASV palīdzība, lai tā nesabruktu un nenonāktu pilnīgā Kremļa pakļautībā,” raksta BBC.