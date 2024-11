Noskaties Bunkus lietā apsūdzēto advokāti izvirza jaunu slepkavības versiju, ko pamato ar bijušā policijas eksperta Aivja Ivaško atzinumu

Šie kadri iepriekš televīzijā nav rādīti. Tie filmēti no Bunkus nama videnovērošanas kamerām 2018.gada 30.maija rītā. Advokāts un maksātnespējas administrators Mārtiņš Bunkus no savām mājām Mežaparkā iziet pēdējo reizi. Iekāpa baltajā “Range Rover” džipā, plkst. 8.31 izbrauca no dzīvesvietas pagalma un devās uz darbu pa ierasto maršrutu Brasas tilta virzienā. Dažas minūtes vēlāk no priekšā braucošā kravas busiņa Aizsaules ielā tika raidīti šāvieni uz viņa vadīto automašīnu.