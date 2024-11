Sems ir silts kā tējas kanna. Laipnība no viņa burtiski “kūp”. Tas izskaidro to, kāpēc pie viņa frizējas veselības ministrs Hosams Abu Meri, dziedātājs Roberto, Porziņga draugs Felipe, latviešu TV sejas un aktieri, kā arī virkne amerikāņu, kuri strādā Rīgā. Arī futbolisti, jo Sema salonā mati tiek izskūti sirdīs, bultās, apļos, zibeņos. Un – sniegpārsliņās.

“Man patīk Latvija, tāpēc izveidoju savu biznesu šeit. Sāku nevis no nulles, bet mīnusiem,” stāsta Osama Barghoud (saīsinājumā – Sam), kurš Latvijā mīt trešo gadu. Latviju par dzīvesvietu viņš izvēlējās, jo līgava AlZahraa studē Stradiņos medicīnu. Iepriekš Sems dzīvoja Turcijā, Libānā, Irākā. Ierodoties Latvijā, atrada darbu kā frizieris kādā salonā. Nostrādāja gadu, tad izīrēja kādu mazu telpu Čaka ielā, kur sāka praktizēt kā pašnodarbinātais. “Sāku no nevis no nulles, bet no mīnusiem. Man nebija nekā.