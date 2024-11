14. novembrī TVNET tiešraidē diskusija “Aptaukošanās slimība un diabēts. Vienu ārstējot, no otra pasargājam”

Diabētam tāpat kā ar pārmērīgu tauku uzkrāšanos saistītajai slimībai, ko pazīstam kā aptaukošanos jeb adipozitāti, – iemesls nav viens, šo nopietno slimību rašanos veicina vairāku faktoru mijiedarbība. Būtiskais – sekojot savam svaram, nepieļaujot aptaukošanos vai arī šo slimību ārstējot, no otrā tipa cukura diabēta ir iespējams izvairīties. Kāpēc šāds apgalvojums ir patiess un kāpēc svara kontrole tik nozīmīga arī cukura diabēta pacientiem, kāpēc tik grūti mainīt paradumus, kā to varam ietekmēt – par to speciālistu sarunā, ko vadīs bioloģijas zinātņu doktors Juris Šteinbergs.