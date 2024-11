Rinkēvičs: Pēc Trampa ievēlēšanas nav pamata apšaubīt ASV interesi saglabāt spēcīgu NATO

Valsts prezidenta ieskatā, ASV prezidenta vēlēšanas apliecina, ka Eiropai ir daudz vairāk jāinvestē aizsardzībā. 2% no IKP vairs nav atbilde, teica Rinkēvičs, uzsverot, ka investīcijām aizsardzības sektorā ir jābūt 2,5% līdz 3% no IKP. Latvija patlaban aizsardzībai atvēlot jau 3,45% no IKP.