TOP 5 dīvāni ģimenēm: izturīgi, ērti un mūsdienīgi modeļi

Moduļu dīvāns Micadoni Home Mike, dzeltena, 240 x 90 cm x 78 cm

Moduļu dīvāni kļūst arvien pieprasītāki, jo ļauj brīvi pielāgot dīvāna formu un izvietojumu telpas plānojumam un savas ģimenes vajadzībām. Šis mūsdienīga stila modelis apvieno košas krāsas, no modes neizejošu rūtoto stepējumu un piecas ērtas sēdvietas. Dīvāna pamata konstrukcija izgatavota no koka, sēdvietas pildījumam izmantotas izturīgas putas, savukārt apdare – no viegli kopjama un taustei patīkama tekstilmateriāla.