Lāčplēša dienas pasākumu dēļ jau no sestdienas Rīgā ierobežos satiksmi

No sestdienas plkst.20 līdz 12.novembra plkst.12 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Bāriņu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz apgriešanās vietai pie Hermaņa ielas. Tāpat minētajā laika periodā būs izmaiņas vairāku autobusu kustības maršrutos.

Pirmdien, 11.novembrī, no plkst.17 līdz 24 slēgs transportlīdzekļu satiksmi 11.novembra krastmalas posmā no Vanšu tilta līdz Akmens tiltam.

No plkst.12.50 līdz plkst.13.15 Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija un Valsts policija nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu un gājēju satiksmi Pils laukuma un Muitas ielas krustojumā, Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā, Pils laukuma un Citadeles ielas krustojumā un Pils laukumā.

Pirmdien, 11.novembrī, no plkst.16.40 no Rīgas Brāļu kapiem līdz Brīvības laukumam un 11.novembra krastmalai norisināsies lāpu gājiens. Lāpu gājiens virzīsies no Rīgas Brāļu kapiem līdz Brīvības laukumam un pēc tam līdz 11.novembra krastmalai. Nepieciešamības gadījumā gājiena maršrutā tiks slēgta vai ierobežota satiksme.