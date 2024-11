Noskaties Latvijā pirmoreiz veic gēnu terapiju smagi slimam zīdainim

“Tajā brīdī, kad to šļirci pielika un sāka laist tās zāles iekšā, tad man laikam tas bija vienīgais brīdis šajā visā procesā, vispār visā, jau no paša laika gala, kad man sāka birt tās asaras, jo es saprotu, ka notiek kaut kas prātam neaptverams, uz ko mēs nevarējām pat cerēt. Klusībā jau es visu laiku laidu kosmosā šo domu, ka varbūt viņas dzīvē kādreiz būs tas. Un tajā brīdī es sapratu to, ka tas jau bija pēdējais vilciens, kurā mēs varējām ielēkt, jo vecāka viņa paliktu, jo vairs jau nebūtu iespējams,”