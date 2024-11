Plānots stingrāk sodīt tirgotājus, kuri īsteno negodprātīgu praksi

"Latvija ir viena no tām valstīm, kurā sodu politika pret šādiem pārkāpumiem ir viena no visdraudzīgākajām Eiropas Savienībā. Mēs piedāvāsim 20 reizes pacelt sodu - no 0,2% no gada apgrozījuma līdz 4% no gada apgrozījuma," sacīja ekonomikas ministrs, piebilstot, ka šāds iespējamais sods liks tirgotājiem daudz nopietnāk domāt par to, lai netiktu īstenota negodprātīga komercprakse.