Lietas Kuras Tevi Novedīs Līdz Finanšu Krīzei

Apskatīsim dažas no visizplatītākajām finanšu kļūdām, kuras var novest cilvēkus līdz finansiālajām grūtībām.

Veselīga finanšu dzīve var ietvert arī tavu mentālo stāvokli. Šāda veida izdevumi vienkārši jāiekļauj tavā budžetā. Ja tu to plāno un vari to atļauties, tad izbaudi to.