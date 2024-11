Labdarības kampaņā aicina ziedot jaunam bērnu Mobilajam veselības aprūpes centram

McDonald’s veiktā aptauja* atklāj bērnu veselības aprūpes pieejamības izaicinājumus – vairāk nekā puse respondentu novērtē to kā nepietiekamu, no kuriem 28% piekļuvi ārstu konsultācijām uzskata par vidēju, bet 23% uzskata par sliktu vai ļoti sliktu. Tikai 22% aptaujas dalībnieku novērtēja to kā labu vai ļoti labu.