1995. gada 31. maijā viesnīcā Oslo piereģistrējās kāda sieviete, bet trīs dienas vēlāk numuriņā tika atrasts viņas līķis. Lai arī sākotnēji viss izskatījās pēc pašnāvības, tomēr daži pierādījumi liecina, ka tā, iespējams, bija slepkavība. Kāpēc no viņas drēbēm bija pazudušas birkas? Kādēļ tik daudz munīcijas? Kur šaujampulvera pēdas? Kāda bija viņas identitāte? Tie ir tikai daži jautājumi, kas joprojām nomoka to cilvēku prātu, kas aizrāvušies ar šo neatrisināto mistēriju.

Sievietes nedzīvais ķermenis gultā, labajā rokā dīvaini iespiests revolveris ar īkšķi joprojām uz mēlītes, pierē lodes radīta brūce. Pirmajā acu uzmetienā – pašnāvība. Tomēr drīz vien izmeklētājiem par to radās šaubas, jo viņi pamanīja vairākas anomālijas. Nekur numuriņā nebija atrodami dokumenti, kas apliecinātu mirušās sievietes identitāti. Izskatījās, ka viņa bija krietni pacentusies, lai neviens neuzzinātu, kas viņa ir, proti, piereģistrējoties viesnīcā, viņa izmantoja viltus vārdu, maksāja skaidrā naudā, no apģērba bija aizvākusi visas birkas, bet revolvera sērijas numurs bija novīlēts. Vau tomēr par to pacentās kāds cits?