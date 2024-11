Eksperti pēta elektroauto zemos pārdošanas rādītājus – cena nav noteicošais

Cena ir joprojām galvenais iemesls, kādēļ pircēji neizvēlas pārsēsties elektroauto. "carVertical" platformā 2024. gada pirmajā pusgadā Latvijā elektroauto vēstures atskaites sastādīja tikai 4 % no veiktajām pārbaudēm. Vidēji elektroauto ir par 40-50 % dārgāki nekā iekšdedzes dzinēju spēkrati. Tādēļ valsts sniegtais atbalsts ir viens no galvenajiem motivējošajiem faktoriem izvēlei par labu elektroauto. To labi parāda Vācijas piemērs.