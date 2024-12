“Redzēt sauli”. Ķirurga Rolanda Gibnera lielākā vēlēšanās

Rolands Gibners ir mugurkaula ķirurgs. Viņa vārds dažādās intervijās atrodams līdzās pacientu pateicībām par atgūtu veselību. Rolands palīdzējis neskaitāmām Latvijas slavenībām: mūsu paralimpiešiem - loka šāvējai Daigai Dadzītei, vienai no labākajām ratiņpaukotājām pasaulē Poļinai Rožkovai -, māksliniekam Marekam Odumiņam, aktrises Zanes Daudziņas vecmāmiņai un TV moderatorei Kristīnei Garklāvai. Kādā intervijā Kristīne stāsta, ka baidījusies no daktera stingrības, taču bez viņa diez vai būtu atguvusi veselību. Kad jautāju Rolandam, vai viņš zina, ka no viņa stingrības daudzi baidās, viņš ar vienu mutes kaktiņu šķelmīgi pasmīn un uz tāfeles uzšņāpj trīs vārdus “Pajautājiet Kristīnei Garklāvai!”