Ņem vērā! Svētku laikā Rīgā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi

No šodienas plkst.15 līdz pirmdienas plkst.18 transportlīdzekļu satiksmi slēgs 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un Eksporta ielas posmā no Elizabetes ielas līdz 11.novembra krastmalai.

Tāpat no plkst.13 līdz pirmdienas plkst.18 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Poļu gātes un Bīskapa gātes posmā no 11.novembra krastmalas līdz ielai, kas atrodas paralēli 11.novembra krastmalai.

No plkst.8 līdz 15 transportlīdzekļu satiksmi ierobežos un nepieciešamības gadījumā slēgs 11.novembra krastmalā labajā malējā braukšanas joslā 150 metru garā posmā no Miesnieku ielas virzienā uz Poļu gāti.

Savukārt no plkst.18 līdz 23 transportlīdzekļu satiksmi nepieciešamības gadījumā slēgs 11.novembra krastmalas posmu no Akmens tilta līdz Ģenerāļa Radziņa krastmalai un Ģenerāļa Radziņa krastmalas posmu no 11.novembra krastmalas līdz Kārļa Mīlenbaha ielai.

No šodienas plkst.15 līdz pirmdienas plkst.18 Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam un Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai organizēs divvirzienu satiksmi.