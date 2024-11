Otrdienas rītā vietām apledojuši autoceļi

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Vidzemes šosejas posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, uz Jelgavas šosejas no Dalbes līdz Meitenei, uz Liepājas šosejas no Kaģiem līdz Anneniekiem, kā arī uz autoceļa Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) posmā no Nīcas līdz Rucavai.