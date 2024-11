Ugunsgrēks 1944. gada 6. jūlijā Hārtfordā, Konektikutā, kļuva par vienu no nāvējošākajām ugunsnelaimēm ASV vēsturē. Ugunsgrēks sākās, kad cirka teltī tikko no arēnas bija nogājuši lielie kaķi un bija sācies priekšnesums, kuru vēroja seši līdz astoņi tūkstoši cilvēku. Traģēdija prasīja vismaz 167 cilvēku dzīvību, no kuriem lielākā daļa bija bērni.