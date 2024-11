No Krievijas Astrahaņas apgabala tika izšauta starpkontinentālā ballistiskā raķete "Rubež", no Tambovas apgabala iznīcinātājs MiG-31K izšāva hiperskaņas raķeti "Kinžal", bet no stratēģiskajiem bumbvedējiem Tu-95MS Volgogradas apgabalā tika izšautas septiņas raķetes H-101, no kurām sešas tika notriektas teikts Ukrainas Gaisa spēku paziņojumā.