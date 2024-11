Kas to būtu domājis: 83% cilvēku reklāmās pietrūkst emociju!

Norstat veiktajā pētījumā 2024. gada oktobrī tika aptaujāts 1001 interneta lietotājs Latvijā vecumā no 18-74 gadiem. Jaunākie pētījuma dalībnieki (18-29 gadi) atzīst, ka viņus uzrunā reklāmas, kurās ietverts emocionāls stāstījums, šokējošas reklāmas, kas aktualizē sociālas problēmas. Pieredzējušākos respondentus (no 60 gadiem) arvien vairāk saista reklāmas ar konkrētu piedāvājumu un informatīvas reklāmas, piemēram, akcijas un izpārdošanas. Viens ir skaidrs – cilvēki vēlas vairāk emociju!

22. novembrī Rīgā, Hanzas Peronā, tiekamies Reklāmas Rīmu naktī. Šis unikālais notikums, kas nu jau apceļojis vairāk nekā 40 valstis, notiks arī pie mums. Uz vienu nakti ļaujieties reklāmas cunami no visattālākajiem planētas nostūriem. Trakulīgi, radoši, estētiski, aizkustinoši, dažkārt ļoti kičīgi un pavisam noteikti – humorpilni. Šis globālais pasākums šogad svin reklāmas mākslu un inovāciju visā pasaulē jau 43. reizi.

Apmeklētājus pasākuma laikā sagaida ne tikai pārsteidzošs, labāko un šokējošāku pasaules reklāmu seanss, bet arī pārsteiguma balvas no sponsoriem, gardi kokteiļi, muzikāli priekšnesumi ar Žoržu Siksnu, DJ Boitoiroi un vakara vadītājs Jānis Pētersons no grupas “Citi zēni”. Izmanto unikālu iespēju un satiec Reklāmas Rīmu nakts idejas autoru Žanu Marī Bursiko (Jean Marie Boursicot), kas taisnā ceļā no Parīzes būs ieradies Rīgā!