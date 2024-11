Noskaties Krāpnieki var mēģināt izmantot Latvijas vēsturē lielākajā datu noplūdē iegūto informāciju

Dažās dienās oktobra beigās un novembra sākumā no pašvaldību informācijas sistēmas noplūda ievērojams datu apjoms. Atsevišķas personas bija piekļuvušas gandrīz visu Latvijas pašvaldību iedzīvotāju vārdiem, uzvārdiem, personas kodiem un deklarētajām adresēm, kā arī dažu pašvaldību darbinieku datiem un dokumentu aprakstiem jeb meta datiem.

Par incidentu paziņoja skartās IT sistēmas izstrādātājs “ZZ Dats”. “Būtiski uzsvērt, ka tas nebija kiberuzbrukums vai kaut kāda uzlaušana,” saka uzņēmuma direktors Edžus Žeiris. Viņš skaidro, ka pēc sistēmas atjaunināšanas bija palikusi sprauga un caur to personas no malas piekļuva iedzīvotāju datiem.