Noskaties Salacgrīvas ostā 8 pārvaldes darbiniekus uzrauga 10 valdes locekļi

Valdes locekļi no VARAM

Valdes locekļi no Zemkopības ministrijas

Valdes locekļi no Ekonomikas ministrijas

8.novembrī Valsts prezidents intervijās atzina – nejēdzības ar milzu apmēra valdēm mazajās ostās pats esot palaidis garām. Un uzskata, ka steigšus ar to kaut kas jādara.

Pēc prezidenta atklāsmēm Salacgrīvā pēkšņi Rīgā sākusies pamatīga rosība. Satiksmes ministrija vasaras beigās iesniedza informatīvo ziņojumu valdībā kā pilnveidot ostu reformu. Tajā mazās ostas nebija pat pieminētas. Tagad ministrija sola, ka labošot šo dokumentu. Uz karstām pēdām Saeimas deputāti labošot arī likumus, jo pilnīgi noteikti mazās ostas varot pārvaldīt valdes krietni mazākā sastāvā. Ekonomikas ministrs piedāvā valžu skaitu drastiski samazināt, atstājot tajā tikai pārstāvi no satiksmes ministrijas. Zemkopības ministrijā tapuši grozījumi, kas ļautu arī šai ministrijai saglabāt teikšanu mazajās valdēs un piedāvā likumā noteikt, ka maksimums būs seši locekļi - pa vienam no zemkopības un satiksmes ministrijas, pašvaldībai uzticot valdes priekšsēdētāja amatu un, ja nepieciešams, vēl vienu valdes locekli (minimāli tātad no pašvaldības varētu būt arī viens) un iekļaut divus ostā strādājošos uzņēmējus.