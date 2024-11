Otrdienas horoskops: 26. novembris

Izkāp no komforta zonas un domā plašāk. Tevi gaida jauni izaicinājumi. Kāds interesants projekts var sasaistīties ar ārzemju tēmu, tāpat arī labs laiks komandējumam.

Ja būsi reālists un darbiem pieiesi pragmatiski, tas pasargās no klupiena vai vilšanās. Ir vērts arī iemācīties kaut ko jaunu, it īpaši to, kas saistās ar mākslīgā intelekta izmantošanu.