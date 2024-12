"Dongfeng Motor Group Co., Ltd." ir nozīmīgs Ķīnas autobūves nozares mugurkauls. Tās priekštece – Otrā automobiļu ražošanas rūpnīca – tika izveidota 1969.gadā. Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Uhaņā, Hubejas provincē. Pašlaik tā kopējie aktīvi ir 499,3 miljardi juaņu, un tajā strādā 127 000 darbinieku, ierindojot uzņēmumu 188.vietā pasaules 500 lielāko uzņēmumu sarakstā. Uzņēmums ārzemēs līdz šim ir pārdevis vairāk nekā 1 200 000 transportlīdzekļu, un tā produkcija ir nopērkama vairāk nekā simt valstīs.

A/S "Wess Select" ir daļa no WESS Auto Grupas – vienas no lielākajiem autobūves uzņēmumu tīkliem Latvijā; "Toyota", "Lexus" un "Honda" autorizētais dīleris, kā arī BMW un "Bosch Car Service autorizētais serviss. "Jau vairāk nekā 30 gadus WESS Auto Grupa strādā pie piedāvāto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, lai sniegtu saviem klientiem vairāk prieka pie stūres. Šodien WESS Auto Grupā ietilpst vairāki uzņēmumi, kuri izvietoti četros autocentros Rīgā, abos Daugavas krastos un pārdod jaunus un lietotus automobiļus, kā arī nodrošina pilna servisa automobiļu remontu, virsbūves servisu, rezerves daļu un aksesuāru tirdzniecību, finansēšanu un apdrošināšanas pakalpojumus. Kopumā WESS "Auto Group" uzņēmumos šobrīd strādā vairāk nekā 200 darbinieku.