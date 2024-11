Lauris Zalāns: Beidzot varu pārstāt sūtīt e-pastus pats sev!

Samsung Galaxy S24 bija pirmais viedtālrunis, kurā iestrādāta intuitīva meklēšanas funkcija Circle to Search ar Google, kas ļauj iegūt noderīgus un augstas kvalitātes meklēšanas rezultātus, vienkārši apvelkot ap ekrānā redzamu objektu vai tekstu. Ar Circle to Search var pat uzzināt, kā risināt matemātisku vienādojumu, apvelkot to savas ierīces ekrānā.