Noskaties LTV: Eiropā lielākās PVN izkrāpēju atmaskošanas ietvaros Latvijā aizturēti bēdīgi slavenā “Karību fonda” darboņi

Saskaņā ar "Firmas.lv" informāciju Kazanovskis ar Lietuvas kompānijas "Rombena" starpniecību ir patiesais labuma guvējs kompānijā SIA "Akes Ltd", kurai pieder SIA "RServiss" un SIA "Prominent Time Solutions". Tāpat Kazanovskis ir valdes loceklis SIA "LA Grupa". Tāpat "Akes LTD" ir 100% kapitāldaļu īpašnieks SIA "Blue Energy International Ltd", kuras saimnieciskā darbība apturēta 8. novembrī. "Akes LTD" saimniecisko darbību pēdējos gados nav veicis.