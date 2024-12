Kā uzņēmēji kļūst par krāpnieku upuriem: devās uz rūpnīcu, apskatīja un pasūtīja traktoru, bet saņēma “tukšu gaisu”

Lietotāji bieži paļaujas uz to, ka reklāma drošos sociālajos medijos, piemēram, Facebook, Instagram, Youtube ir uzticama. Taču tā nav. Krāpnieki bieži vien pat paši par to nemaksā, bet uzlauž uzņēmumu ar labu reputāciju profilus, lai to vārdā un par to naudu reklamētu savas krāpnieciskās vietnes, kuras izskatās gluži kā īstas. Daudzās pat ir aicinājumi izvairīties no krāpniekiem.