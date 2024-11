AfD plāno pirms Bundestāga vēlēšanām rosināt Vācijas izstāšanos no ES

Vācijas labējā eiroskeptiķu partija "Alternatīva Vācijai" (AfD) kampaņā pirms parlamenta pirmstermiņa vēlēšanām, kas gaidāmas februārī, gatavojas iestāties par Vācijas aiziešanu no Eiropas Savienības (ES), izstāšanos no Parīzes klimata nolīguma un atteikšanos no eiro.