Latvijā tradicionāli lauvas tiesu no telekomunikāciju biznesa kontrolē Zviedrijas operatori ("Telia Company" - LMT un TET akcionārs, kā arī "Tele2", kas ir Latvijas mobilā operatora ar tādu pašu nosaukumu akcionārs). Līdz ar to ir likumsakarīgi, ka no mūsu valsts ir izvietoti maģistrālie kabeļi no Ventspils uz Zviedriju - LV-SE1 (kabelis ierīkots 1994. gadā, 304 km, īpašnieki "Tele2" un TET), "Sweden - Latvia" (kabelis ierīkots 2005. gadā, 391 km, īpašnieks - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs - LVRTC).