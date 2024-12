SM uzskata, ka ieviešot jaunu periodu nodokļa likmei, kas būs deviņi mēneši, tā palīdzēs atbrīvot gan nodevas iekasētājus, gan pircējus no administratīvā sloga, kas rodas, atgriežot pārmaksāto summu par periodu, kad transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir atbrīvots no nodevas maksāšanas. Neskatoties uz to, ka jaunā kategorija radīta, lai izpildītu biedrības "Zemnieku saeima" iniciatīvu, to varēs iegādātie ikviens autoceļu lietošanas nodevas maksātājs.

Likumprojekta aprakstā noteikts, ka papildu ieņēmumus izlietos valsts galveno autoceļu remontam, atjaunošanai un būvniecībai, piemēram, Daugavpils šosejas (A6) remontam/atjaunošanai pie Daugavpils, kura stāvoklis šobrīd tiek vērtēts kā ļoti slikts.

Patlaban transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 3,501 tonnas līdz 12 tonnām, ja transportlīdzekļa motora izmešu līmenis ir "Euro 0, I, II" nodevas dienas likme ir deviņi eiro, bet nedēļas likme - 22 eiro. Savukārt no nākamā gada dienas likme šiem transportlīdzekļiem plānota 15 eiro apmērā, bet nedēļas likme - 37 eiro apmērā.

Vienlaikus transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 3,501 tonnas līdz 12 tonnām, ja transportlīdzekļa motora izmešu līmenis ir "Euro VI un mazāk piesārņojošs" patlaban dienas likme ir astoņi eiro, bet nedēļas likme 20 eiro, bet no nākamā gada plānots, ka dienas likme būs septiņi eiro, bet nedēļas likme - 18 eiro.