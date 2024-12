Rīgā atklās Baltijā lielāko taromātu

Jau ziņots, ka "Swedbank" sadarbībā ar DIO un digitālo aģentūru "TRY Dig Latvia" šā gada vasarā izveidoja jaunu depozīta iepakojuma atmaksas pakalpojumu "dPays", kurā klienti var atmaksu par depozīta iepakojumu saņemt savā bankas kontā.

Kompānija reģistrēta 2020.gadā, un tās pamatkapitāls ir 124 500 eiro. Kompānijas īpašnieki ir SIA "Alus un dzērienu iepakojuma savienība" (18,07%), SIA "Coca-Cola HBC Latvia" (18,07%), SIA "Cido grupa" (12,05%), AS "Cēsu alus" (12,05%), AS "Iterum" (iepriekš "PET Baltija") (12,05%), AS "Aldaris" (12,05%), Latvijas Mazumtirgotāju biedrība (9,64%) un Latvijas Alus darītāju savienība (6,02%).