Vāc naudu bērnudārza audzinātājas dāvanai un naudu skaita uz privātu kontu. Ko saka VID?

Jautājums, vai vecāki, kas uzņemas būt par fonda naudas turētājiem, nevar saskarties ar represijām no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) puses, aktualizējas sezonāli – tuvojoties jaunajam mācību gadam, tuvojoties Ziemassvētkiem un mācību gadam noslēdzoties. Un tagad, tuvojoties Ziemassvētkiem, jautājums par to, kā pareizāk rīkoties fonda naudas turētājiem, ir kļuvis aktuāls kā nekad iepriekš. Arvien vairāk vecāku pauž satraukumu arī sociālajos medijos, jo nauda ir jāsavāc šā vai tā, bet izpratnes par to, vai tas vispār ir likumīgi, nav.