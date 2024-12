“Cido Grupa” uzstāda plašu saules paneļu sistēmu 1300 kvadrātmetru platībā

Šī gada rudenī “Cido Grupa” veiksmīgi īstenoja jaunas saules paneļu sistēmas uzstādīšanu ar kopējo jaudu 251 kW. Realizētais projekts ir viena no uzņēmuma ilgtspējas stratēģijā plānotajām aktivitātēm un nodrošina daļu no kopējā uzņēmuma elektroenerģijas patēriņa. Jau līdz šim uzņēmums izmanto 100% atjaunojamo elektroenerģiju, kas iepirkta no partneriem, kā arī ražošanā īsteno dažādus enerģijas taupīšanas pasākumus.