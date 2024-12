Asada režīma karaspēks atkāpjas no Damaskas pievārtes pilsētām

Sīrijas bruņotie spēki sestdien atkāpušies no pilsētām desmit kilometru attālumā no Damaskas, nemierniekiem turpinot ofensīvu līdz šim valdības kontrolētajos apvidos, pavēstīja Lielbritānijā bāzētā sīriešu aktīvistu kara monitoringa organizācija "Syrian Observatory for Human Rights" (SOHR).