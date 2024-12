Noskaties "Audi A6 e-tron" no jauna definē vācu "premium" zīmola lielo modeļu principus

Sniedzamība var pārsniegt 700 km, kas, atkarībā no modeļa versijas, reāli nozīmē 500 - 600 km ceļa. Jaunākā elektromobiļu platforma pieļauj līdz pat 270 kW uzlādes jaudu, kur tāda pieejama. Līdz ar to "Audi A6 e-tron" ir plašs motora jaudas diapazons - no 210 vai 270 kW klasiskās piedziņas versijā līdz 315 vai pat 370 kW quattro modeļos.