Latvijas Urologu asociācija piedāvā uzņēmumu darbiniekiem izglītojošas lekcijas par vīriešu veselību, kā arī nodrošina iespēju veikt NVD apmaksātas PSA jeb prostatas specifiskā antigēna asins analīzes turpat darbavietā. Akcijai jau atsaukušies SIA “Rīgas ūdens”, AS “Latvijas Valsts meži”, AS “Latvenergo”, AS “Latvijas dzelzceļš”, apdrošināšanas akciju sabiedrība “Gjensidige” u.c. uzņēmumi.