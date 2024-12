Rinkēvicš: Neesmu bērnudārza audzinātājs, kurš teiks kādam, kā labāk uzvesties

Sociālajos tīklos "Apvienotā saraksta" aktīvisti ir izplatījuši video no Saeimas sēdes, kurā tika skatīts nākamā gada budžets, kurā dzirdams, ka Siliņa uz Edvarda Smiltēna (AS) kritiku reaģē, sakot: "Neaizrijies! Neapvemies!" Kopumā budžeta projekts un to pavadošo likumu izmaiņu pakete tika skatīta trīs dienas, bet asāka vārdu apmaiņa piefiksēta sēdē piektdien, 6.decembrī.