Piemiņas vietas apgānīšanā apsūdzētais vīrietis no Krievijas specdienestiem varētu būt saņēmis 350 eiro

Minētā persona kopā ar līdzdalībnieku šā gada 29.janvārī Krievijas specdienesta uzdevumā Tukuma novada Džūkstes pagastā veica piemiņas akmens "Kurzemes cietokšņa aizstāvjiem - Latviešu leģiona karavīriem" apgānīšanu, aplejot to ar sarkanu krāsu. Abi vīrieši iebrauca no Igaunijas, šķērsoja Latviju un tad devās uz Lietuvu. Vēlāk abi atkal iebraukuši Latvijā no Lietuvas un devušies uz Džūksti.