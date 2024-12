Gruzijas politiskajam vektoram novēršoties no Rietumiem un pagriežoties kādreizējās ienaidnieces Krievijas virzienā, izskanējušas bažas, ka šāds scenārijs būtu iespējams arī Lietuvā, raksta lietuviešu portāls "15min.lt". Bailes pastiprina Seima vēlēšanās balsis ieguvušie politiskie spēki, kuri ar savu retoriku un solījumiem atgādina to, kā savus vēlētājus kārdināja "Gruzijas sapnis". Politoloģe Nino Samharadze skaidro, kādus secinājumus no Gruzijā notiekošā vajadzētu gūt Baltijas valstīm.