EKSKLUZĪVI TVNET Gaza: sarežģītākais urbānais karš pasaules vēsturē?

Mēs darījām visu iespējamo, lai izvairītos no ieiešanas tuneļos. Jo viņi tur ir spēcīgāki par mums. Mēs mēģinājām padarīt pazemes tuneļus par šķērsli viņiem pašiem, izdabūt viņus ārā no turienes. Detektēt tuneļu labirintu un tad izmantot īpašus speclīdzekļus, lai piespiestu viņus iznākt virszemē vai mirt pazemē. Šis karš ir ļoti atšķirīgs no jebkura cita kara, jo mums ir pretinieks ar spējām izmantot tuneļus, lai pārvietotos no vienas pozīcijas uz citu, pārsteigtu mūs no pazemes. Hamās izmantoja arī civilo infrastruktūru, lai slēptos un pārsteigtu mūs. Gandrīz katra ēka, pat ja tā izskatās kā parasta māja, mums bija jāuztver ar aizdomām, jo tā varēja būt savienota ar tuneļiem. Dažkārt, piemēram, bērnistabā vai virtuvē bija ieeja tunelī. Mums bija jābūt gataviem pārsteigumiem no pazemes jebkurā vietā. Parasti pilsētvides kaujās jūs skatāties uz augšu, uz priekšu vai atpakaļ, bet šajā karā bija jāskatās arī uz leju.