Vai Īlona Maska Valdības efektivitātes departaments spēs paveikt ko vairāk par mīmiem?

Tāpat kā attiecībā uz citām amatā ieceltajām amatpersonām, Tramps necentīsies rūpīgi pārbaudīt Masku un Ramasvamiju, kā arī nepieprasīs, lai viņi atsakās no amatiem uzņēmumos vai atkāpjas no rekomendāciju sniegšanas jautājumos, kas rada acīmredzamu interešu konfliktu (piemēram, saistībā ar NASA plašo pakalpojumu iepirkumu no Maska "SpaceX" kompānijas). DOGE pārkāpj noteikumus tādā mērā, ka tas solās kļūt par spēcīgu dzinējspēku "roka roku mazgā kapitālismam".