Janvārī Rīgā mainīsies viena trolejbusa un četru autobusu maršrutu kustības saraksti

34. maršruta trolejbusam darba dienās rīta reisam no Mazās Juglas ielas būs jauns atiešanas laiks - plkst.8.10 (šobrīd plkst.8.19), lai skolēniem un darbiniekiem būtu iespēja laikus nokļūt Rīgas Juglas vidusskolā. Laiks pielāgots mācību stundu sākuma laikam. Pārējā dienas laikā arī par dažām minūtēm tiks mainīti dažu reisu laiki no abiem galapunktiem darba dienās un brīvdienās, lai uzlabotu atiešanas laiku koordinēšanu ar citiem maršrutiem. Izmaiņas skars arī reisus uz 1.trolejbusu parku, kas turpmāk tiks veikti pa Bruņinieku un Kr.Valdemāra ielā.

Lai uzlabotu vecāku iespējas izņemt bērnus no pirmskolas izglītības iestādes Langstiņos, tiks veiktas izmaiņas atsevišķu pēcpusdienas reisu atiešanas laikos virzienā no Langstiņiem uz Juglu. 28. maršruta autobusa reiss ar atiešanas laiku no Langstiņiem plkst.16.26 tiks veikts plkst.16.32, plkst.17.01 tiks veikts plkst.17.07, plkst.17.36 tiks veikts plkst.17.42, plkst.18.11 tiks veikts plkst.18.17, bet plkst.18.46 tiks veikts plkst.18.52. Atiešanas laiki virzienā no Juglas nemainās.