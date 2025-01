Mājai skurstenis kūp, no taciņām sniegs notīrīts. Paštaisītā barotavā putniem ielikts speķis. Vēl pirms trim gadiem no šīs mājas izskrietu bērni un pikotos. Tagad māja netālu no Rēzeknes ir klusa, jo tajā vairs nedzīvo neviens no 12 bērniem – ģimenē konstatēja vardarbību. Arī citi novadi Latgalē cīnās ar problēmu – daudzbērnu ģimeņu vecāki dzīvo no bērnu pabalstiem, jo cita darba tuvumā nav. Taču audzināt bērnus viņiem arī tā īsti nepadodas. Kā valstij šādus vecākus stiprināt?