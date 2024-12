Mūžībā devies bijušais politiķis Aivars Tiesnesis

Kā liecina LETA arhīvs, dzimis 1957.gada 26.maijā Jelgavā. Tiesnesis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā ieguvis agronoma kvalifikāciju. Savu profesionālo karjeru veidojis vadošajos amatos dažādos lauksaimniecības uzņēmumos no kuriem nozīmīgākie bija AS "Bauskas piens" priekšsēdētājs, AS "Latvijas cukurs" valdes priekšsēdētājs, vadījis Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības padomi.