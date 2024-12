“Viens no lielākajiem sarkanajiem karogiem, kas var liecināt par to, ka vardarbīgās attiecībās draud nāves briesmas, ir ne - fatāla žņaugšana,” saka Rūta Treija, kurai ir zinātniskais goda bakalaurs tiesu psiholoģijā, viņa ir arī Britu psiholoģijas asociācijas biedrs. " Jo nogalināt cilvēku jau vispār ir grūti, taču to izdarīt nošaujot ir vieglāk, nekā žņaudzot. Tieši tāpat kā nodurt cilvēku ir ārkārtīgi grūti.”